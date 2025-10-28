"São os portugueses que me pagam o salário". Ventura critica apelos ao Ministério Público sobre cartazes

", questionou.Segundo André Ventura, os cartazes - que, de acordo com o líder do PS, contêm "mensagens de ódio" - são parte da mensagem política da candidatura e não devem ser retirados."Apelou ao Ministério Público. Para quê? É para o Ministério Público prender o líder da oposição? Acham que isso é uma boa imagem para o país lá para fora? Que o líder da oposição seja preso por causa da sua liberdade de expressão?", insistiu André Ventura.Perante os jornalistas, no Parlamento - e após a Comissão Nacional de Eleições ter recebido queixas sobre os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura -, o líder do Chega recusou ainda que haja motivos para ser levado à justiça."Lamento que haja um conjunto de associações e de pessoas que, sinceramente, estão sempre a dar trabalho à justiça em coisas que não deviam ser da esfera da justiça. Nós vivemos num país livre, devemos saber viver em democracia", argumentou.Questionado pelos jornalistas sobre qual seria a resposta do líder do Chega caso, noutros países, a comunidade portuguesa fosse o alvo principal de cartazes semelhantes, André Ventura responde com o "salário" e alega a necessidade de representação dos portugueses."Eu sou representante dos portugueses, não sou de mais ninguém. Eu represento os portugueses que são os que me pagam o salário, é a eles que eu devo responsabilidade", sublinha o deputado e candidato a Belém, que insiste: "Nenhuma autoridade externa a este país tem qualquer poder de decisão. Não influenciará nenhuma decisão minha".André Ventura lamenta ainda o que entende como "preocupação" dos líderes de outros partidos e aconselha maior disponibilidade para o debate."Em vez de debaterem, dizem que vão para a justiça, que querem a retirada dos cartazes. Não é prender, não é atacar. A justiça tem mais que fazer do que estar a ver cartazes", concluiu o líder do Chega, que, tendo em conta a "indignação" manifestada pela comunidade cigana com os cartazes, sugere: "Porque que não constituem um partido político?".