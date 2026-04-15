"Queremos saber o que pensam os portugueses", diz Leitão Amaro sobre plataforma digital

As declarações de António Leitão Amaro surgem depois de notícias sobre um contrato no valor de 40 mil euros entre o Executivo e a empresa irlandesa NewsWhip para a aquisição de uma ferramenta de análise dados - e na sequência das explicações da Secretaria-Geral do Governo, que assegura que o que está em causa é uma "ferramenta para pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos" e "um tipo de clipping moderno" que cumpre "todos os requisitos legais".





“Não foi pedido ou contratado nenhum serviço para catalogar e fazer rankings de jornalistas”, afirmou o ministro, no Parlamento, sublinhando que essa possibilidade “não consta das especificações técnicas” da plataforma“ e que o objetivo é "perceber melhor o que pensam os portugueses sobre várias matérias”, destacando a importância de recolher informação num contexto em que grande parte do debate público decorre no espaço digital.





“Os portugueses também estão a falar através das redes sociais e nem sempre se identificam diretamente”, referiu, acrescentando: “É importante que saibamos o que é que eles acham do aumento do custo de vida, da redução de impostos, do preço dos combustíveis ou da guerra”. Respondendo aos deputados, o ministro da Presidência rejeitou comparações com mecanismos de vigilância, afastando a ideia de um sistema intrusivo. “Não é nenhum Big Brother em nenhuma versão, nem um instrumento de controlo”, afirmou.





“Esta plataforma é utilizada por entidades como a Organização das Nações Unidas, a Comissão Europeia ou a Amnistia Internacional”, disse. E insistiu: “Ninguém acha que o secretário-geral da ONU, António Guterres, anda a monitorizar e a fazer rankings de jornalistas”. No mesmo sentido, Leitão Amaro apontou exemplos internacionais de utilização de ferramentas semelhantes., disse. E insistiu: “Ninguém acha que o secretário-geral da ONU, António Guterres, anda a monitorizar e a fazerde jornalistas”.O ministro sublinhou ainda que uma das principais garantias associadas ao contrato está relacionada com a proteção dos dados. “Há regras que obrigam ao respeito integral da proteção de dados e da propriedade intelectual”, assegurou, defendendo que o enquadramento legal existente impede abusos.





Segundo Leitão Amaro, a adoção desta plataforma pretende tornar mais eficiente o trabalho do Governo na análise de informação pública e "relevante" para a ação governativa”.