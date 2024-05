Quinto dia de campanha de norte a sul do país

O Chega, com duas arruadas previstas para Évora e Setúbal, e a CDU, com o cabeça de lista João Oliveira, em Vila Real de Santo António e Faro, são hoje os únicos partidos em campanha na zona sul do país.

Marta Temido, a cabeça de lista do PS, começa o dia em Castelo Branco, com contactos com a população, e segue depois para o Fundão para uma visita ao centro local para as Migrações, onde na quinta-feira passou Sebastião Bugalho, o candidato da AD.

Temido volta a ter contactos com a população na Covilhã, onde também passará pela UBIMEDICAL, e fecha o dia na Guarda, no Encontro Europa, depois de uma visita à Olano Portugal.

Sebastião Bugalho começa o dia em contactos com a população nas Caldas da Rainha, e depois de almoçar com empresários em Óbidos, ruma ao distrito de Aveiro, onde visitará o grupo Simoldes, em Oliveira de Azeméis, seguindo para Santa Maria da Feira, com um comício.

Francisco Paupério, cabeça de lista do Livre, visita de manhã o Banco Português de Germoplasma Vegetal, em Braga, passando depois pelo Centro de Competência Ferroviário (CCF) e pelas oficinas de Guifões, e termina o dia com uma visita à Bioria, em Salreu, no distrito de Aveiro.

João Cotrim de Figueiredo, que lidera a lista da IL, visita a fábrica DRT Moldes, na zona industrial de Leiria, e fecha o quinto dia de campanha com um jantar comício na Malveira, concelho de Mafra.

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Catarina Martins visita durante a manhã a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, em Miranda do Douro, e à tarde, acompanhada pela coordenadora bloquista Mariana Mortágua, tem uma ação de campanha no mercado do Bolhão, no Porto.

O PAN dedica a tarde às residências universitárias, em Coimbra, depois de durante a manhã ter prevista uma visita à Sterna, uma empresa vocacionada para o turismo náutico e de natureza na Ria de Aveiro.

Cerca de 373 milhões de eleitores europeus são chamados a votar para o Parlamento Europeu entre 6 e 9 de junho.

Em Portugal, as eleições europeias, nas quais serão eleitos 21 dos 720 eurodeputados, realizam-se a 9 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.