Na reunião do executivo municipal, esta segunda-feira, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, deixou duras críticas ao Governo, comparando as medidas que foram tomadas na semana passada com a passagem da depressão Charles com aquelas que foram implementadas durante a tempestade Kristin, que no início do ano devastou o país, particularmente Leiria.



“Quiseram fazer política com as tempestades, é como fazer política com os incêndios, vai sair caro”, disse Gonçalo Lopes.



“Para nós ficou muito evidente que, de facto, a tempestade Kristin deixou marcas políticas em muitos dos nossos governantes e a verdade é que quando [a depressão Charles] tocou a entrar em zonas onde está o poder, para-se um país”, acrescentou.



“A verdade é [que] só o receio de que acontecesse em Lisboa o que aconteceu em Leiria já movimentou montanhas para proteger uma parte do país, coisa que na Kristin, infelizmente, não tivemos, nem os avisos necessários”, destacou.



Segundo o autarca socialista, durante a tempestade Kristin, a 28 de janeiro, o aviso vermelho para o distrito chegou às 2h57 para entrar em vigor três minutos depois, enquanto para a depressão Charles, na quarta-feira, “foi aviso vermelho o tempo todo”.



“Nós já sabíamos na véspera que o aviso [vermelho para chuva e vento para Leiria e outros distritos] poderia não se concretizar, dado por meteorologistas com quem trabalhamos e que nos disseram, ‘não vai haver vento, vai haver chuva, isto [depressão Charles] em princípio entra pelo Algarve’. Agora, porque é que ele acertou e outros falharam?”, questionou, considerando que “há muito política pelo meio”. Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal, incluindo seis em Leiria, entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.



Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias.



“Ainda estamos a tomar conta da reconstrução”, disse o autarca de Leiria, esclarecendo que “há muito telhado que está protegido provisoriamente” e que a autarquia, face ao aviso meteorológico da semana passada, recebeu “dezenas de pedidos de novas lonas” para proteger o que continua desprotegido.



c/ Lusa