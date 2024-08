Radar Social teve "adesão maciça", diz coordenador

"Teve uma adesão maciça dos municípios em termos nacionais e este radar vai ser essencial porque vai identificar as pessoas para depois permitir a atuação no âmbito de todas as outras medidas previstas", disse à Lusa Nuno Marques.

O coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável considerou que esta será "uma aposta ganha no futuro", tendo em conta a adesão dos municípios, numa medida que tem apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo explicou, as equipas municipais -- algumas já no terreno -- farão o mapeamento das situações de maior vulnerabilidade, permitindo depois "uma atuação mais fina" e ajustada em cada território.

"Há equipas no terreno a começar já e os municípios que ainda não as têm estão a constituí-las, com base nos `timings` previstos", disse o responsável, apontando que será depois disponibilizada pelo Instituto da Segurança Social uma plataforma central para que tudo fique mapeado, facilitando o acesso a esta informação e dando uma "visão mais global" para ajudar na aplicação de "políticas de atuação mais precisas no futuro".

O projeto Radar Social prevê a criação de 278 equipas técnicas multidisciplinares para projetos piloto, em Portugal continental, com a duração de 27 meses, de acordo com a dimensão populacional residente em cada concelho e a abrangência da intervenção. Estas equipas estão integradas nos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), da Rede Social, das Câmaras Municipais.

Num balanço feito à Lusa do Plano Nacional de Envelhecimento Ativo, que foi publicado em janeiro em Diário da República, o responsável destacou ainda as ações de sensibilização e apoio às populações mais isoladas que a GNR e a PSP têm desenvolvido.

O Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável inclui 83 medidas e 135 atividades, promovendo respostas integradas e articulando políticas nas várias áreas de atuação.

O plano está estruturado em seis pilares: Saúde e bem-estar; Autonomia e vida independente; Desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida; Vida laboral saudável ao longo do ciclo de vida; Rendimentos e economia do envelhecimento e Participação na sociedade.

Em Portugal, os dados do Censos 2021, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, revelam um aumento expressivo da população idosa e um decréscimo da população jovem. Por cada 100 jovens portugueses existem já 182 idosos.

Portugal é um dos países com Índice de Envelhecimento mais elevado do Mundo e projeções recentes colocam-no como o 4.º país a envelhecer mais rapidamente.