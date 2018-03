Radha Paudel em Portugal para falar de discriminação das mulheres nepalesas

Apesar de, no ano passado, ter sido aprovada uma lei no Nepal que impede que isto aconteça, 95 por cento dos nepaleses ainda isolam as mulheres, quando elas estão com o período.



Radha Paudel vai participar numa conferência na reitoria da Universidade do Porto e numa tertúlia na Casa de Allen, este fim de semana, para falar da condição da mulher nepalesa.