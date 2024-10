"Radical é querer implementar medidas em sede de IRS criticadas por todos"

O líder do PS tinha sido acusado por Luís Montenegro de adoptar uma posição radical neste processo. Mas Pedro Nuno Santos devolve essa acusação ao primeiro-ministro, e diz que “radical é querer um PS que viabilize um Orçamento do Estado com uma medida em sede de IRS que é criticada por toda a gente”.Entrevistado ontem à noite na CMTV, o secretário-geral do PS recusou a ideia de se querer substituir ao Governo.Diz que só não está disponível para aceitar duas das centenas de medidas inscritas na proposta de Orçamento do Estado.Pedro Nuno Santos também rejeitou qualquer interesse em eleições antecipadas, bem pelo contrário.O líder socialista insiste na ideia de que não vai aceitar a introdução do IRS Jovem e a descida do IRC para as empresas, e garante que a oposição democrática não se pode deixar aprisionar, pelos apelos para a viabilização do orçamento, em nome do interesse nacional.