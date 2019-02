Ranking das escolas 2018

RTP16 Fev, 2019, 00:01 / atualizado em 16 Fev, 2019, 00:47 | País

Nas escolas do ensino básico, o colégio de Nossa Senhora do Rosário, do Porto, aparece no topo do ranking, logo seguido pela Academia de Música de Santa Cecília, de Lisboa. As primeiras 21 instituições de ensino que surgem no topo são privadas.





A primeira escola pública surge, neste ranking, na vigésima segunda posição. É a Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga.









No ensino secundário, também o Colégio Nossa Senhora do Rosário aparece no topo da lista, seguido pelo Colégio da Rainha Santa Isabel, em Coimbra.





As 32 instituições de ensino que aparecem no topo deste ranking são privadas. A primeira escola pública no topo desta lista surge na posição 33. É a Escola Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra.