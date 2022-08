Reclusos representam "A Minha História Não é Igual à Tua"

Trata-se de uma criação que teve estreia a 10 de julho no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, resultado de projeto de arte participativa desenvolvido pela Companhia Olga Roriz.O projeto também envolveu a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Instituto Gestalt de Florença, com o apoio do programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social, da Gulbenkian.Intitulado “A minha história não é igual à tua”, o espetáculo tem direção artística da coreógrafa Olga Roriz, com Catarina Câmara como assistente de direção.Os intérpretes são Fábio Tavares, Jackson Teixeira, Jeferson Silva, Juvelino Moreira, Manuel Antunes, Nelson Varela, Paulo Barbosa, Rui Tiquina e Wilson Ribeiro.