"Reconstruir, restaurar, regenerar", o caminho para evitar a degradação dos oceanos

A ativista ambiental Alexandra Cousteau diz que só há um caminho para evitar a degradação da biodiversidade dos oceanos: “reconstruir, restaurar, regenerar”. Em entrevista à Antena 1, a neta do oceanógrafo e explorador, Jacques Cousteau, avisa que o mundo pode atingir “um ponto de difícil retorno nos próximos 10 anos”, se nada for feito. Alexandra Cousteau esteve no Porto, para participar na cimeira SB Oceans, que termina amanhã.