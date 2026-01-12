Recuperação de rios. Ministra anuncia 187 milhões para os próximos três anos

Neste âmbito, estão previstas mais de uma dezena de operações em todo o país. O programa Pro-Rios 2030 é um dos "braços operacionais" da nova estratégia nacional "Água que une".

O financiamento imediato para estas acções chega do Fundo Ambiental, que contribui com cerca de cinco milhões de euros para uma primeira fase de reabilitação. Mas a longo prazo, para atingir o financiamento total de 187 milhões de euros, o programa deverá recorrer a fundos comunitários do Portugal 2030 e a investimentos regionais.







Vão ser reabilitados 168 quilómetros de cursos de água e além da remoção de barreiras obsoletas, vai haver intervenções para controlar cheias e reduzir riscos para as populações, reforçar a adaptação às alterações climáticas e melhorar o estado ecológico dos ecossistemas fluviais, assim como recuperar a biodiversidade.

"Precisamos dos rios e das ribeiras em bom estado. Temos um grande risco com as alterações climáticas. Precisamos de nos adaptar para diminuir os grandes efeitos que são as inundações e as cheias", considerou a ministra Maria da Graça Carvalho.





Também o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Pimenta Machado, anunciou que Portugal tem 63 zonas de risco significativo de cheias e inundações, e acabam de ser identificadas mais 20.

Segundo a ministra do Ambiente, o Governo já está a intervir em cidades como Lisboa ou Oeiras e tenciona também avançar em cidades como Tavira, Albufeira e Faro. No Alentejo, pretende-se criar também "ilhas verdes". "É a primeira vez que Algarve e Alentejo têm um programa para os seus rios e ribeiras", disse a ministra, especificando que serão investidos aí 52,5 milhões de euros.