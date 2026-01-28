Redes fixa e móvel de Vodafone e MEO com cortes nos centro do País

As infraestruturas das operadoras de telecomunicações foram danificadas pela tempestade Kristin, incluindo cortes em linhas de fibra ótica que impedem os serviços telefónicos aos clientes, tanto na rede móvel como na fixa, sobretudo na região centro de Portugal continental.



"A Vodafone confirma a existência de danos em infraestruturas de comunicação das redes móvel e fixa (nomeadamente múltiplos cortes de fibra), situação agravada por cortes de energia prolongados em algumas zonas do País. Estas ocorrências têm maior incidência na zona centro (litoral e interior)", disse fonte oficial da empresa à Agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que foram ativados "de imediato os seus mecanismos de continuidade de operação" e há "equipas técnicas (...) a trabalhar, no terreno, na recuperação dos serviços com a maior celeridade possível".

"O MEO registou falhas de serviço em várias regiões do País, associadas também aos cortes de abastecimento de energia elétrica que afetam diretamente o serviço", confirmou também fonte oficial desta outra operadora de telecomunicações à Lusa.

À semelhança da Vodafone, o MEO "ativou, de forma preventiva, o seu plano de atuação de crise que prevê catástrofes naturais desta ordem, a fim de tentar mitigar os danos causados por esta intempérie", tendo a fonte acrescentado que a empresa está "em contacto permanente com as autoridades, os municípios e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), garantindo apoio contínuo e coordenação na gestão das ocorrências".

Ainda segundo o MEO, "neste momento, estão delineadas as prioridades para a recuperação do serviço e as equipas de terreno irão atuar o mais rapidamente possível dadas as circunstâncias".