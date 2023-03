"Reestruturar não é sinónimo de encerramento"

Está encerrada também a urgência de pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia, em Lisboa. Roque da Cunha chama à atenção que este tipo de urgência atende situações difíceis de controlar com impacto sobre a estabilidade das famílias.Entretanto, as negociações dos médicos com o Governo continuam. Esta quinta-feira, a Federação Nacional dos Médicos volta ao Ministério da Saúde para mais uma ronda de negociações.Enquanto esperam pelo encontro do presidente da Câmara de Loures com o ministro Manuel Pizarro, os utentes do concelho saem esta quinta-feira à rua, em protesto contra o encerramento das urgências pediátricas e para exigir ao Governo que tome medidas que resolvam o problema.