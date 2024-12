Referenciação obrigatória para urgências de Ginecologia e Obstetrícia em 14 ULS

Foto: António Antunes - RTP

As utentes vão ter de ligar para o INEM, Linha SNS24 ou serem encaminhadas pelos centros de saúde ou unidades privadas e sociais. Os casos não urgentes vão ser encaminhados para consulta em 24 horas nos cuidados de saúde primários ou no hospital.





Onze centros deste projeto-piloto são da região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela falta de especialistas nesta área.



Mas juntam-se a ULS de Gaia, o Centro Materno Infantil do Norte e o Hospital de Portalegre e a partir de janeiro também as três Unidades Locais de Saúde da Península de Setúbal.



