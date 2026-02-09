Registadas 11.957 ocorrências nos últimos 10 dias, revela Proteção Civil

Mário Silvestre disse que estão empenhados 42.135 operacionais na resposta à situação de calamidade e 16.664 meios no terreno.

O comandante nacional da proteção civil falava na conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.

De acordo com Mário Silvestre, a noite passada "foi tranquila", traduzindo "um cenário de estabilidade".

"Temos a registar nesta noite 54 ocorrências, que, mais uma vez, refere a estabilidade aparente que tivemos", salientou.