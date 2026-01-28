Registadas 171 ocorrências na Península de Setúbal

O mau tempo provocou 171 ocorrências entre a meia-noite e as 08:00 de hoje na Península de Setúbal, com os concelhos de Almada, Palmela e Barreiro a registarem maior número de situações, informou o Comando Sub-regional da Proteção Civil.



De acordo com a Proteção Civil, a maior parte das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores e de estruturas, que provocaram dois feridos ligeiros e obrigaram ao corte temporário de algumas estradas nacionais na região.

Uma das vítimas sofreu ferimentos ligeiros devido à queda de uma árvore na Estrada Nacional (EN) 4, na zona de Canha, no concelho do Montijo, e outra devido à queda de um telheiro no concelho de Almada.

Entre as vias afetadas encontram-se a Estrada Nacional (EN) 5, na zona do Forninho, em Águas de Moura, no concelho de Palmela, a EN118, em Alcochete, a EN4, em Canha, e a EN10, no troço entre Taipadas e Canha.