Registadas 256 ocorrências entre as 00h00 e as 10h00 nas regiões da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Oeste

De acordo com um ponto da situação feito à agência Lusa pelo comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estiveram envolvidos nas operações 934 operacionais e 300 meios terrestres.

Segundo o responsável, entre o dia 28 de janeiro, data do início da vaga de tempestades que têm assolado o país, e hoje, já se registaram 20.946 ocorrências, envolvendo 72.147 operacionais e 27.678 meios terrestres.

Os caudais dos rios com maior risco de subida continuam sob vigilância, adiantou.

Até às 19:00 de sexta-feira, 1.108 pessoas já tinham sido deslocadas das suas habitações, um pouco por todo o país, devido ao mau tempo, segundo dados avançados na altura pelo comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

Em conferência de imprensa, o responsável adiantou que na Lezíria do Tejo tinham sido retiradas pessoas das localidades de Caneiras, Porto da Palha e Reguengo do Alviela, enquanto no Algarve foram retiradas 11 pessoas em Enxerim, no concelho de Silves, e "foi evacuado o parque de autocaravanas de Vila Real de Santo António como medida preventiva".

Quanto a localidades isoladas, a Proteção Civil registou na Lezíria do Tejo o Cartaxo, Valada, Porto da Palha e Caneiro e na região de Coimbra a freguesia de Ereira (Montemor-o-Velho), assinalando ainda no Algarve uma família isolada em Vila do Bispo.

Em relação ao fornecimento de energia elétrica em Portugal continental, um total de 63 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico às 08:00 de hoje, devido ao agravamento das condições meteorológicas causadas pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta.

Numa informação enviada à agência Lusa, a E-Redes deu nota de uma diminuição de seis mil clientes sem abastecimento elétrico, comparativamente ao último balanço, divulgado às 18:00 de sexta-feira, quando se registavam cerca de 69 mil clientes sem ligação à rede elétrica.

De acordo com a empresa, na zona mais afetada pela depressão Kristin ainda continuam sem energia 57 mil clientes, dos quais 41 mil em Leiria, 11 mil em Santarém, quatro mil em Castelo Branco e mil em Coimbra.

Portugal continental começou a sentir hoje de manhã os efeitos da depressão Marta, que traz chuva, neve, vento e agitação marítima e uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou na sexta-feira à tarde para o elevado risco de inundações nos rios Vouga, Águeda, Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, durante o dia de hoje, bem como nos rios Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana, embora, nestes, com um nível de risco mais moderado.

Toda a faixa costeira e treze distritos de Portugal continental estão atualmente sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, precipitação, vento forte e neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.