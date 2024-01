Registo Oncológico confirma "impacto negativo" da pandemia nos cuidados do cancro

O Registo Oncológico Nacional conclui que a, o que levou a um atraso no disgnóstico e a um consequente número inferior de novos casos.De acordo com relatório , estes atrasos no rastreio, diagnóstico e no tratamento deverão levar “a um aumento, nos anos mais próximos, da morbilidade e da mortalidade por cancro”.. Há patologias onde o diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento e para mais probabilidades de sobrevivência. Isto provavelmente vai-se refletir nos anos seguintes em pior morbilidade e maior mortalidade", explicou."Para situações com sintomatologia mais forte, cancro mais avançado, as pessoas continuaram a dirigir-se aos serviços de saúde. Pessoas com novas suspeitas não recorreram aos cuidados de saúde da mesma maneira até porque muitos hospitais - não foi o caso do IPO - eram hospitais covid-19. Houve diminuição dos diagnósticos", analisou.





A diminuição foi mais evidente nos cancros do estômago, do cólon, do reto, do pulmão, da mama, da próstata e da tiroide. Segundo a epidemiologista, a diminuição do número de casos de cancro foi transversal ao sexo, faixa etária e a todos os distritos do país.





"Já na segunda e na terceira vagas os serviços parecerem mais resilientes", observou Maria José Bento.

Cancro da mama e colorretal foram os mais frequentes

Foram ainda registados 5.776 novos casos de cancro da próstata e 4.737 de cancro do pulmão.Nas mulheres o cancro mais frequente é o da mama (7.425), seguindo-se o colorretal (2.757) e o da pele não-melanoma (1.625). Os novos casos em homens têm mais expressão na próstata (5.776), colorretal (3.923) e pulmão (3.289).Segue-se o cancro colorretal, que provocou 13,3 por cento das mortes por cancro, e o cancro do estômago, que causou 7,9 por cento das mortes.Na mulher, o cancro da mama (16,1 por cento) foi o principal responsável pela mortalidade por cancro, seguindo-se o cancro do colorretal (13,4 por cento) e o do pulmão (9,7 por cento).

No caso do homem, o principal responsável pela mortalidade por cancro foi o do pulmão (19,4 por cento). O segundo mais mortífero foi o do colorretal (13,2 por cento) e o da próstata (11,3 por cento).





A coordenadora do Registo Oncológico Nacional destaca a importância dos rastreios para o diagnóstico precoce do cancro para a diminuição da mortalidade. Em Portugal, o cancro é a segunda causa de morte, responsável por mais de 28 mil mortes anuais, tendo em 2020 sido responsável por 23 por cento de todas as mortes.





O RON 2020 mostra que a taxa de novos cancros é superior nos distritos do Continente Litoral, dado que a especialista acredita que "os estilos de vida, nomeadamente os hábitos tabágicos", explicou.



Soma-se, em termos de análise territorial, maior percentagem de novos casos de cancro na Região Autónoma da Madeira.



