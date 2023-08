Reino do Pineal. Autoridades efetuam buscas a seita religiosa após morte de bebé

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no desenvolvimento das investigações em inquérito do DIAP de Coimbra,, por referência à comunidade autodesignada por Reino do Pineal”, escreve a PJ em comunicado.





“Estas diligências visam o esclarecimento do circunstancialismo que determinou a morte de uma criança com cerca de um ano de idade, ocorrida em 2022, bem como factualidade associada”, acrescenta. O bebé de 13 meses morreu no ano passado e foi cremado nos terrenos desta comunidade, instalada em Seixo da Beira, Oliveira do Hospital. O menino nunca terá sido registado.







Akbal Pinheiro, pai da criança e líder desta seita, disse em julho à RTP que procurou assistência médica para a criança, mas o que foi proposto entrava em conflito com as suas crenças.



O líder do Reino do Pineal admitiu, na altura, entregar às autoridades os documentos sobre o nascimento e a morte do filho.







A operação levada a cabo esta terça-feira envolve "investigadores e peritos da PJ, Autoridades Judiciárias e conta com significativo apoio da GNR, do SEF e com a participação de entidades da Segurança Social e da Saúde".