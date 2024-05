Reitoria da Universidade de Lisboa denuncia "preocupantes situações de destruição"

No texto, divulgado esta sexta-feira mas com data de quinta, pode ler-se quena Faculdade de Psicologia e no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa,

Arrombamentos que, de acordo com a Reitoria, permitiam “o acesso a registos de dados pessoais e académicos, a materiais de laboratório e tecnológico (…) [o que] constitui um risco inaceitável”.

A estas “preocupantes situações de destruição”, o comunicado refere ainda a preocupação dos alunos com “possíveis interrupções de atividades previstas, letivas e não letivas”.



Isto depois de, inicialmente, as direções da Faculdade de Psicologia e do Instituto de Educação terem permitido “a coexistência da manifestação de protesto com o desenvolvimento das atividades académicas previstas”.







A reitoria da Universidade de Lisboa garante que. No entanto, a destruição de património efoi tomada a decisão de acabar com os protestos.