Relação de Évora absolve militar da GNR e reduz pena a quatro por crimes contra imigrantes em Odemira

O Tribunal da Relação de Évora absolveu hoje um dos militares da GNR condenados por crimes contra imigrantes no concelho de Odemira e reduziu as penas a outros quatro, incluindo ao único com pena de prisão efetiva.