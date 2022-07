Relatório: 14% dos incêndios rurais provocados por incendiários

A conclusão é do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.



No relatório anual, os técnicos concluíram que as queimas e as queimadas representaram 62% do total dos fogos e 14% dos incêndios rurais foram provocados por incendiários.



Os dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas revelam ainda que arderam até à última sexta-feira quase 58 mil hectares de terrenos.





A jornalista Ana Sofia Freitas resume o essencial desse relatório, agora conhecido.