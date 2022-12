Relatório aponta presença de quase 700 mil estrangeiros a viver em Portugal

Perto de 700 mil estrangeiros estão a residir em Portugal, de acordo com o Relatório Estatística Anual de 2022 do Observatório das Migrações. Este número representa cerca de 6,4 por cento da população a viver em território português no ano de 2020. Em alguns municípios, a população estrangeira é superior a um terço do total.