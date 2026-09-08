Relatório PISA. Alunos portugueses mostram estar a perder conhecimentos e competências

No Pisa, o estudo da OCDE, os estudantes de 15 anos mostram desempenhos semelhantes à média internacional em Matemática, Leitura e Ciências.Mas se os compararmos com os resultados de 2022, Portugal registou nas provas de 2025 uma descida a Matemática e a Leitura. Em Ciências, os resultados mantiveram-se praticamente estáveis.Nesta avaliação, fica também claro queEm Ciências, os alunos economicamente mais favorecidos conseguiram, em média, mais 92 pontos do que os alunos mais desfavorecidos.Nem toda a avaliação da OCDE esta assinalada com alertas. Há sinais positivos. 77% dos estudantes portugueses admitem ser curiosos sobre muitas coisas e 69% afirmam esforçar-se mais quando o trabalho se torna difícil.Na área ambiental, 75% atingiram pelo menos o nível básico de competências e 91% acreditam que podem contribuir positivamente para o ambiente.