País
Renata Cambra pede anulação de despacho da Câmara de Lisboa
Em declarações à RTP, a ativista Renata Cambra sublinhou que a autarquia tem o dever de tentar compatibilizar a manifestação em curso com o mercado de Natal.
Foto: António Antunes - RTP
Os manifestantes decidiram, uma vez mais, pernoitar em tendas no Rossio, mesmo com o despacho de Carlos Moedas que determina a retirada para outro local, tendo por base num parecer da PSP.
Renata Cambra afirma que contactou a autarquia, pedindo o mapa do mercado de Natal do Rossio e as soluções de compatibilização da mesma com a manifestação, mas não obteve resposta.
A advogada de Renata Cambra, Leonor Caldeira, entregou um requerimento junto do Tribunal Administrativo de Lisboa a pedir a anulação do despacho da Câmara, considerando que a autarquia está a "saltar" a etapa de procurar uma conciliação.
Foi também entregue uma providência cautelar, pelo que a polícia não poderá intervir nas próximas horas, estimou Renata Cambra em resposta à RTP.