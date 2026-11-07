Renata Cambra pede anulação de despacho da Câmara de Lisboa

Os manifestantes decidiram, uma vez mais, pernoitar em tendas no Rossio, mesmo com o despacho de Carlos Moedas que determina a retirada para outro local, tendo por base num parecer da PSP.





Renata Cambra afirma que contactou a autarquia, pedindo o mapa do mercado de Natal do Rossio e as soluções de compatibilização da mesma com a manifestação, mas não obteve resposta.





A advogada de Renata Cambra, Leonor Caldeira, entregou um requerimento junto do Tribunal Administrativo de Lisboa a pedir a anulação do despacho da Câmara, considerando que a autarquia está a "saltar" a etapa de procurar uma conciliação.





Foi também entregue uma providência cautelar, pelo que a polícia não poderá intervir nas próximas horas, estimou Renata Cambra em resposta à RTP.