Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

Reparação de poste de muito alta tensão concluída sem corte de energia nas Caldas da Rainha

Reparação de poste de muito alta tensão concluída sem corte de energia nas Caldas da Rainha

O abastecimento de energia elétrica no concelho das Caldas da Rainha manteve-se hoje sem cortes, segundo a E-Redes, após a reparação de um poste de muito alta tensão, informou a Câmara, que tinha anunciado a suspensão do serviço.

Lusa /

VER MAIS

"O poste de muito alta tensão já foi reparado, sem necessidade de haver corte de eletricidade no concelho e arredores", informou a Câmara das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

A autarquia tinha anunciado um corte da eletricidade no concelho após uma comunicação da E-Redes de que estaria, a partir das 10:00, a efetuar "uma intervenção no poste de muito alta tensão, obrigando ao corte de eletricidade numa vasta área, afetando todo o concelho das Caldas da Rainha e arredores".

Minutos depois das 11:00, a Câmara atualizou a informação, comunicando que, segundo a empresa, "a situação desta manhã já se encontra resolvida".

Tópicos
PUB
PUB