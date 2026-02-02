Reparação de poste de muito alta tensão concluída sem corte de energia nas Caldas da Rainha
O abastecimento de energia elétrica no concelho das Caldas da Rainha manteve-se hoje sem cortes, segundo a E-Redes, após a reparação de um poste de muito alta tensão, informou a Câmara, que tinha anunciado a suspensão do serviço.
"O poste de muito alta tensão já foi reparado, sem necessidade de haver corte de eletricidade no concelho e arredores", informou a Câmara das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.
A autarquia tinha anunciado um corte da eletricidade no concelho após uma comunicação da E-Redes de que estaria, a partir das 10:00, a efetuar "uma intervenção no poste de muito alta tensão, obrigando ao corte de eletricidade numa vasta área, afetando todo o concelho das Caldas da Rainha e arredores".
Minutos depois das 11:00, a Câmara atualizou a informação, comunicando que, segundo a empresa, "a situação desta manhã já se encontra resolvida".