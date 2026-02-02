Reparação de poste de muito alta tensão concluída sem corte de energia nas Caldas da Rainha

"O poste de muito alta tensão já foi reparado, sem necessidade de haver corte de eletricidade no concelho e arredores", informou a Câmara das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

A autarquia tinha anunciado um corte da eletricidade no concelho após uma comunicação da E-Redes de que estaria, a partir das 10:00, a efetuar "uma intervenção no poste de muito alta tensão, obrigando ao corte de eletricidade numa vasta área, afetando todo o concelho das Caldas da Rainha e arredores".

Minutos depois das 11:00, a Câmara atualizou a informação, comunicando que, segundo a empresa, "a situação desta manhã já se encontra resolvida".