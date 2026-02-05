Reposição das linhas elétricas está a ser feita com urgência e cuidado

Antena 1

Cerca de 20 pessoas estão a recolher informação e comunicam para quem está lá fora. Já no terreno estão mais de dois mil elementos da E-Redes a tentar solucionar os estragos.O jornalista Joaquim Reis acompanhou uma equipa da E-Redes no terreno e foi até Covão junto à Estrada Nacional 113 e depararam-se com um poste de média tensão derrubado.A equipa primeiro avalia se há eletricidade nos cabos e depois procede à desobstrução e reparação. Uma linha que abastece um conjunto de aldeias e que vai permitir que a electricidade volte a circular nesta região.