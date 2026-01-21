Reserva Marinha D. Carlos em consulta pública. Ambientalistas esperam que se afastem riscos deste oásis da biodiversidade

Na zona a proteger

Um documento que vai receber contributos de várias entidades e da sociedade civil que podem passar por exemplo por recomendações para limitar a pesca para salvaguardar a biodiversidade.







Ouvida pela rádio pública, a bióloga marinha Catarina Grilo que é a diretora de Conservação e Politicas da WWF Portugal; considera que a criação da Reserva Natural Marinha D. Carlos poderá afastar vários riscos deste oásis da biodiversidade e dá alguns exemplos: "A pesca mesmo sendo permitida, imagino que nem toda vá ser permitida; temos a questão do tráfego maritimo e há também associadas a algumas atividades que não é só o atravessamento mas também a lavagem dos tanques e o transporte imadvertido de espécies invasoras e também a colocação de cabos submarinos".



E acrescenta: "Portanto, esta Área Marinha Protegida poderá regulamentar um bocadinho e limitar estas atividades pelos impactos que têm na conservação da biodiversidade que aqui encontramos".





Em comunicado o Governo recorda o funcionamento do processo de classificação e as entidades envolvidas e diz que a escolha do nome da reserva presta homenagem a D. Carlos, "fundador da oceanografia em Portugal", cuja investigação pioneira abrangeu o mar profundo.



Com quase duas vezes a área do território emerso de Portugal, a Reserva D. Carlos, lê-se.No documento os Ministérios do Ambiente e o da Agricultura explicam que será reforçada a proteção e classificação do Banco de Gorringe enquanto Zona Especial de Conservação (ZEC), por via da aprovação do Plano de Gestão que também é agora sujeito a consulta pública, prevendo-se medidas para a melhoria do seu estado ecológico e redução das pressões sobre os recursos marinhos.E acrescenta-se ainda queA ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse, citada no comunicado, que a Reserva "E o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, disse também que "estamos a proteger ecossistemas únicos, de enorme valor ecológico e científico, reforçando o nosso compromisso com a proteção da biodiversidade marinha, com a ciência e com as gerações futuras".