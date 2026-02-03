Residentes de Formoselha em Montemor-o-Velho preocupados, apesar de habituados a cheias

"Todos os anos estamos sempre contar com isto, por esta altura", disse à agência Lusa Francisco Pescante, de 83 anos, que não esconde, no entanto, a preocupação com a possibilidade de inundações.

"Fizeram aí umas obras, mas foram mal acabadas", atirou, quando se dirigia, de galochas e com um oleado no braço, para o local onde tem vários animais.

Ainda com dúvidas sobre se passaria pelo caminho habitual, devido ao alagamento de algumas zonas, Francisco contou que já morreram oito galinhas, patos e coelhos, e que as "cabras não foram atingidas" porque o filho fez "um curral, novo de cimento, e foi alteado perto de um metro".

Em casa, Francisco Pescante já tomou medidas preventivas, como colocar bens mais elevados.

"Tem de ser todos os anos a mesma coisa, antes da chuva, das cheias, porque senão depois já não há salvação possível", rematou.

Na mesma rua, que está a escassos metros do leito do rio Mondego, Vítor Manuel Andrade também se preveniu com os sacos de areia e retirou os frigoríficos, máquinas e bens essenciais do alcance das águas.

"Estou preocupadíssimo com a situação, visto que os avisos não são muito agradáveis", admitiu.

Apesar de a depressão Kristin não ter causado danos na sua habitação, Vítor Manuel Andrade reconheceu que o mau tempo já está a afetar a sua vida, uma vez que tem de levar o filho à escola, na Granja do Ulmeiro, a cerca de três quilómetros, fazendo uma "volta um bocadinho esquisita", e levar a esposa para Coimbra, e depois ir buscá-los.

"É um vai e vem. Uma situação um bocado complicada", lamentou, face aos cortes nas vias mais rápidas em direção a Montemor-o-Velho e a Coimbra.

De acordo com Vítor Manuel Andrade, a situação vivida há quase uma semana está também a ter impactos psicológicos.

"Estamos sempre preocupados: eu levanto-me de madrugada, vou ver os canos. A água da garagem já me não preocupa muito, porque sei que está num nível mais baixo, o que me preocupa mais é a casa. Mas estou sempre preocupado e sempre com o coração nas mãos. E depois quando ouço os telejornais e as notícias, claro que ficamos todos muito preocupados, porque o tempo, segundo consta, não vai melhorar nos próximos dias e deixa-nos nervosos", observou.

Segundo António Lopes Marques, de 85 anos, a situação em Formoselha "já é antiga", apontando o rio Ega como "um grande problema".

"O leito do Ega está mais baixo do que o do [rio] Mondego, evidentemente que as águas vêm e empancam", descreveu.

À Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão, Marcelo Ferreira, adiantou que a situação está calma e que as águas "estão a baixar".

"Estamos isolados para Coimbra, só se passa pela Anobra, e para Montemor-o-Velho tem de se passar por Figueiró do Campo, Alfarelos, Marujal e Verride", salientou.