Resolvidas as falhas no sistema informático do SNS
O funcionamento do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou totalmente normalizado pelas 12h15, revelaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). As falhas no sistema foram identificadas na tarde de quarta-feira devido a uma atualização de software.
O sistema informático do SNS chegou ficar totalmente inativo durante a noite.
A atualização feita pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS) provocou instabilidades nos sistemas de informação. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde confirmam que foram afetados "alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica".
A atualização feita pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS) provocou instabilidades nos sistemas de informação. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde confirmam que foram afetados "alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica".
A presidente da FNAM defende que há responsabilidades políticas neste tipo de falhas no SNS. Joana Bordalo e Sá acusa a ministra da saúde e o primeiro-ministro de não apostarem na renovação tecnológica do SNS.
A dirigente da FNAM assegura que atualmente a rede tecnológica está obsoleta e que põe em risco a segurança dos doentes. Por isso, a FNAM considera que os médicos devem pedir escusa de responsabilidades neste tipo de situações.
A dirigente da FNAM assegura que atualmente a rede tecnológica está obsoleta e que põe em risco a segurança dos doentes. Por isso, a FNAM considera que os médicos devem pedir escusa de responsabilidades neste tipo de situações.