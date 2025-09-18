Resolvidas as falhas no sistema informático do SNS

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde confirmam que foram afetados "alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica".







responsabilidades políticas neste tipo de falhas no SNS. Joana Bordalo e Sá acusa a ministra da saúde e o primeiro-ministro de não apostarem na renovação tecnológica do SNS.



A dirigente da FNAM assegura que atualmente a rede tecnológica está obsoleta e que põe em risco a segurança dos doentes. médicos devem pedir escusa de responsabilidades neste tipo de situações.



A presidente da FNAM defende que háneste tipo de falhas no SNS. Joana Bordalo e Sáde não apostarem na renovação tecnológica do SNS.A dirigente da FNAM assegura que atualmente a rede tecnológica estáe quePor isso, a FNAM considera que osneste tipo de situações.

O sistema informático do SNS chegou ficarnodaprovocou i