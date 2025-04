Resposta a apagão. Proteção Civil desenrola linha do tempo de "evento inédito"

Em conferência de imprensa, a partir da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (AENPC), em Carnaxide, José Manuel Moura percorreu a linha do tempo desde as 11h30 de segunda-feira, quando a rede elétrica nacional caiu, até ao fim do dia.





Poucos minutos após o contacto com a REN e com a E-Redes, foram contactados o SIRESP, o INEM e bombeiros.



Na continuação da explicação sobre a linha do tempo, José Manuel Moura afirma que a primeira nota à "comunicação social é enviada às 13h05".



A preparação para o envio de um SMS à população é feita às 17h15, "com muito pouca informação do que se estava a passar".



"O balanço que fazemos deste SMS que foi programado para enviar a partir das 18h00 e até às 24h00, ou seja as comunicações com os operadores e os clientes foi seriamente afetada. Recordo que tínhamos de todos os operadores oficiais de ligação. Os dados preliminares apontam para a receção do aviso por cerca de 2.5 milhões de clientes nacionais", esclareceu.



Segundo José Manuel Moura, "não existe a confirmação que o SMS tenha chegado clientes internacionais. A taxa global de entrega terá sido inferior a 50 por cento, valores que contradizem com o que normalmente noutros eventos, que normalmente atinge os 95 por cento. O que está em causa foi a falta de cobertura de rede e a falta de energia".



"Recordo também que as mensagens de aviso não são prioritárias em relação ao restante tráfego".



Às 18h28 foi lançada nas redes sociais com um apelo à população para evitar deslocações desnecessárias e às 19h30 é lançado um alerta laranja.



"O alerta laranja teve como base os princípios da prevenção e da precaução".



A resposta operacional "foi garantida e correspondeu ao número de ações de socorro mediana relativamente ao que acontece no dia-a-dia. Não houve um incremento de ocorrências devido ao apagão".



"Às 23h15 houve um briefing do que se estava a passar que contou com a participação da ministra da Administração Interna".



"Repito, é uma ocorrência inédita, inopinada, que a todos desafiou, mas que o resultado final é uma ocorrência que tem zero vítimas, e não posso deixar de o referir", rematou.

A meio da tarde foi feito o levantamento das entidades que necessitavam de geradores. "E é aqui que se coloca o problema de reabastecimento de outros geradores, que num primeiro momento arrancaram, mas que depois o ponto crítico era o reabastecimento"."O balanço que fazemos deste SMS que foi programado para enviar a partir das 18h00 e até às 24h00, ou seja as comunicações com os operadores e os clientes foi seriamente afetada. Recordo que tínhamos de todos os operadores oficiais de ligação. Os dados preliminares apontam para a receção do aviso por cerca de 2.5 milhões de clientes nacionais", esclareceu.Segundo José Manuel Moura, "não existe a confirmação que o SMS tenha chegado clientes internacionais. A taxa global de entrega terá sido inferior a 50 por cento, valores que contradizem com o que normalmente noutros eventos, que normalmente atinge os 95 por cento. O que está em causa foi a falta de cobertura de rede e a falta de energia".Às 18h28 foi lançada nas redes sociais com um apelo à população para evitar deslocações desnecessárias e às 19h30 é lançado um alerta laranja."O alerta laranja teve como base os princípios da prevenção e da precaução"."Às 23h15 houve umdo que se estava a passar que contou com a participação da ministra da Administração Interna"."Repito, é uma ocorrência inédita, inopinada, que a todos desafiou, mas que o resultado final é uma ocorrência que tem zero vítimas, e não posso deixar de o referir", rematou.

"Às 11h47 foi feito o primeiro contacto com a REN e com a E-Redes para avaliação do que estava a acontecer. É importante recordar que nesta fase ainda não se sabia a causa deste evento. E", explicou.Perto das 12h00, a "REN informa que há uma avaria de causas desconhecidas". "Nós, no sentido de percebermos o que estava a acontecer"."Mediante todos estes contactos, perante a iminência do que estávamos a viver,".E às 12h18 foi feita "a projeção do nosso oficial de ligação de estrutura operacional de nacional para o sistema de segurança interna.".. Para perceber se a nível europeu havia alguma informação operacional que pudesse ser útil. "Não obtivemos nenhuma informação significativa", indicou o responsável.