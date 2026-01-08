Resposta integrada de apoio a sem-abrigo foi reforçada em Coimbra devido ao frio

"Este reforço da resposta aos sem-abrigo já tinha ocorrido pelo Natal, repetindo-se por estes dias, em que se registaram temperaturas mais baixas", destacou.

De acordo com a autarquia de Coimbra, um dos pilares da intervenção do NPISA é o trabalho desenvolvido pelas equipas de rua, através de giros diurnos e noturnos em diferentes pontos da cidade.

"Estas equipas asseguram a proximidade, a sinalização de situações, o reforço alimentar, o apoio psicossocial e o encaminhamento para respostas sociais adequadas, mantendo o acompanhamento sempre que não exista solução de alojamento imediato", referiu.

À agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra explicou que a intervenção do NPISA junto das pessoas em situação de sem-abrigo, quando há vagas de frio, está organizada em três níveis complementares.

As respostas de primeira linha destinam-se a situações de emergência, "centradas na satisfação das necessidades básicas, como alimentação, higiene, vestuário e saúde, incluindo acolhimento de emergência e ações de motivação".

Em segunda linha, a intervenção inclui "alojamento temporário, acompanhamento em saúde, com especial enfoque na saúde mental, e a construção do projeto individual de reinserção".

Já numa terceira linha, é feito "acompanhamento focado na capacitação, autonomização, formação e integração profissional, consolidando os percursos de reinserção social".

No âmbito das respostas de emergência, destaca-se o Centro de Acolhimento de Emergência Noturno para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (CAEN-PSSA), protocolado entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Fundação ADFP.

"Esta resposta registou, ao longo do último ano, uma frequência média mensal entre 25 e 34 pessoas, garantindo uma resposta fundamental em situações de maior vulnerabilidade", revelou.

Segundo a Câmara de Coimbra, o Centro de Reforço Solidário de Coimbra (CRESC) constitui outra resposta estruturante aos sem-abrigo, "assegurando apoio alimentar, atendimento social e ações de capacitação".

O NPISA de Coimbra tem ainda a gestão do Fundo Municipal de Emergência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (FME-PSSA), "uma medida de política social municipal que permite dar resposta rápida a necessidades imediatas, como medicação, alimentação, produtos de higiene, documentação, transportes, pernoitas pontuais ou regularização de despesas essenciais".

"Este fundo tem sido determinante para desbloquear situações complexas e promover a estabilização dos percursos de vida das pessoas apoiadas".

Criado enquanto estrutura de parceria local e aprovado em reunião de Câmara em 29 de janeiro de 2019, o NPISA de Coimbra tem como missão discutir, avaliar e intervir de forma articulada nas situações de pessoas em situação de sem-abrigo, promovendo percursos de inclusão, autonomização e exercício pleno da cidadania.

Coordenado pela Câmara Municipal de Coimbra durante o período de implementação da nova ENIPSSA (Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo), o NPISA integra atualmente 24 entidades públicas e privadas das áreas social, da saúde, da segurança, da formação, do emprego e da solidariedade social, assegurando uma abordagem multidimensional e integrada a este fenómeno social complexo.