Restabelecida circulação ferroviária na Linha do Algarve entre a Fuseta e Olhão

"Após a conclusão dos trabalhos de reparação da via pelas 04:10, foram restabelecidas as condições de circulação no troço entre as estações de Fuseta e Olhão, da Linha do Algarve", lê-se num comunicado da IP enviado à Lusa.

A circulação foi suspensa devido ao descarrilamento de uma composição, causado por pedras na linha, arrastadas pelas chuvas, no sábado de manhã, disse anteriormente à Lusa fonte da Proteção Civil.

Foi implementada uma limitação de velocidade de 10 quilómetros à hora à passagem no local do descarrilamento, refere-se ainda na nota da IP.