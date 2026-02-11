Retirados 48 moradores de Porto Brandão para a Trafaria

Em declarações à agência Lusa, Rui Ribeiro Rei precisou que foram transportadas 48 pessoas, cinco viaturas e seis animais de estimação.

"Fizemos esse transbordo às três e meia da tarde e continuamos disponíveis para o que for necessário fazer", disse.

O presidente da Transtejo-Soflusa explicou que disponibilizou os meios para a retirada das pessoas, tendo a Proteção Civil solicitado ao princípio da tarde o transporte fluvial para levar pessoas e bens do cais de Porto Brandão para a Trafaria.

A localidade de Porto Brandão começou hoje a ser evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, na sequência do mau tempo.

Segundo a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, foi decidido evacuar Porto Brandão porque "aí é que se teme uma derrocada maior que pode cortar os acessos" à localidade.

O transporte regular de passageiros entre Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Belém, em Lisboa, está interrompido por tempo indeterminado uma vez que não existe acesso rodoviário à localidade.

A estrada de Porto Brandão está interditada a viaturas e, por esse motivo, o serviço de transporte de passageiros encontra-se temporariamente limitado a Trafaria -- Belém, sendo realizado de acordo com os horários em vigor.