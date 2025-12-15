Retomadas buscas por três pescadores ao largo de Caminha

As operações de busca, ao largo de Caminha, por três pescadores indonésios desaparecidos, depois de a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado, foram retomadas na manhã desta segunda-feira.



"Estamos a distribuir os meios e as buscas estão a ser retomadas agora às 8h00. A previsão para chegada do helicóptero é para as 8h15", adiantava ao início da manhã o comandante do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, ouvido pela agência Lusa. O naufrágio ocorreu pelas 12h20 de domingo em zona rochosa da ilha de Ínsua, Moledo, no concelho de Caminha.

Dois de cinco tripulantes foram resgatados e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

As buscas serão assim reforçadas pela Força Aérea com um avião de asa fixa de patrulha marítima e um helicóptero. No mar vai estar a equipa salva-vidas da Estação de Viana do Castelo.

Operacionais do Salvamento Marítimo de Espanha vão estar em missão de patrulha desde a fronteira até ao porto de La Guardia, a que se soma um grupo de mergulho forense da Polícia Marítima.



A praia é patrulhada a pé pelos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e de Caminha.