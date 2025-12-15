Retomadas buscas por três pescadores ao largo de Caminha
A embarcação em que seguiam os três pescadores de nacionalidade indonésia naufragou depois das 12h00 de domingo perto da ilha de Ínsua, em Moledo.
As operações de busca, ao largo de Caminha, por três pescadores indonésios desaparecidos, depois de a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado, foram retomadas na manhã desta segunda-feira.
"Estamos a distribuir os meios e as buscas estão a ser retomadas agora às 8h00. A previsão para chegada do helicóptero é para as 8h15", adiantava ao início da manhã o comandante do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, ouvido pela agência Lusa. O naufrágio ocorreu pelas 12h20 de domingo em zona rochosa da ilha de Ínsua, Moledo, no concelho de Caminha.
Dois de cinco tripulantes foram resgatados e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.
As buscas serão assim reforçadas pela Força Aérea com um avião de asa fixa de patrulha marítima e um helicóptero. No mar vai estar a equipa salva-vidas da Estação de Viana do Castelo.
Operacionais do Salvamento Marítimo de Espanha vão estar em missão de patrulha desde a fronteira até ao porto de La Guardia, a que se soma um grupo de mergulho forense da Polícia Marítima.
A praia é patrulhada a pé pelos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e de Caminha.