Retomado trânsito na EN4 perto do Montijo após acidente com um morto

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária naquele troço da EN4 foi retomada, em ambos os sentidos, depois de concluídos os trabalhos de remoção do camião envolvido no acidente.

O acidente, para o qual foi dado alerta às 5:52, ocorreu no troço da EN4 junto à povoação de Afonsos, freguesia de Pegões, no concelho do Montijo, envolvendo um automóvel, um camião e um autocarro.

A vítima mortal do acidente, segundo fonte da GNR, é um homem de 24 anos, que era o condutor e único ocupante do automóvel.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, os condutores e passageiros dos dois pesados envolvidos no acidente não precisaram de assistência médica.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Canha, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Esteve também no local uma equipa de psicólogos do INEM.