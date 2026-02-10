Rio Ceira continua a subir e volta a inundar casas no Cabouco, em Coimbra

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Ceira, Fernando Almeida, explicou que o rio avançou cerca de 30 metros durante a tarde de hoje.

"Tinha estado aqui a seguir ao almoço, pelas 14:30, e a água avançou para aí uns 30 metros. Em altura não sei precisar quanto subiu, mas em comprimento eu conseguia andar mais de 30 metros e agora já tem água", detalhou.

Fernando Almeida encontrava-se, pelas 18:00, na rua da Lomba, no Cabouco, no local onde costumam ocorrer as inundações.

"Neste sítio acontece sempre, as pessoas já sabem que é assim e só duas ou três é que ficam nas suas casas, que são altas. Aí a água não chega, nem que suba para aí um metro, têm os andares de cima: ficam por livre vontade, têm alimentação e não estão em perigo", referiu.

A maior subida dos níveis de água do Rio Ceira registou-se "há cerca de 15 dias, com a tempestade Kristin".

"Subiu em altura mais ou menos um metro! Na semana passada também subiu, mas não foi tanto", descreveu.

De acordo com o autarca, o Rio Ceira deverá subir ainda mais nas próximas horas, perspetivando "uma noite muito trabalhosa".