Risco de incêndio. Governo declara situação de alerta em todo o território continental

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Administração Interna, da Defesa Nacional, da Saúde, das Infraestruturas e Habitação, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ambiente e Energia e da Agricultura e Pescas determinaram a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente", lê-se num comunicado do Executivo.







A situação de alerta, declarada pelos ministérios, abrange o período compreendido entre as 13h00 horas deste domingo, dia 15 de setembro, e as 23h59 da próxima terça-feira, dia 17 de setembro. Esta declaração decorre da "elevação do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio Elevado, Muito Elevado e Máximo, previsto pelo Institudo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em grande parte do território continental".





No âmbito da declaração de situação de alerta, serão implementadas um conjunto de medidas de caráter excecional, adianta ainda o comunicado.



Está, por isso, proibido o acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais ou caminhos rurais, assim como é proibido realizar queimadas ou queimas e qualquer tipo de trabalho florestal com recursos a maquinaria.



Está também proibida a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai emitir avisos à população sobre o perigo de incêndio rural, com o envio de um SMS preventivo. No briefing da Proteção Civil, este domingo, o comandante da Proteção Civil, André Fernandes, destacou que o perigo de incêndio rural se mantém "extremo" para a maioria do território nacional devido à baixa humidade e vento forte sobretudo nas terras altas.







Já no sábado a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tinha aumentado o Estado de Alerta Especial para o dispositivo de combate a incêndios.







Eleva-se o grau de prontidão de resposta operacional das autoridades, com o reforço de meios para vigilância e fiscalização.







Quanto à situação no terreno, registaram-se este domingo 52 ocorrências até às 12h00. No sábado, houve um total de 138 ocorrências, grande parte na região Norte e Centro.







Ao início da tarde de domingo havia 11 incêndios em curso a mobilizarem 607 operacionais, 167 meios terrestres e 15 meios aéreos. A Proteção Civil adianta ainda que há cinco ocorrências consideradas significativas em território nacional.