Risco de incêndios. "Estamos em fase de reavaliação"

O ministro da Administração Interna indicou esta segunda-feira, no Bom Dia Portugal, que o Governo está "em fase de reavaliação" do risco de incêndios, tendo em conta as previsões meteorológicas que apontam para dias de temperaturas elevadas.

"Estamos a acompanhar todos os indicadores que tivemos durante a noite, vamos acompanhá-los durante a manhã do dia de hoje para decidir se determinamos ou não a situação de alerta", adiantou José Luís Carneiro.



Questionado sobre a mobilização de meios, caso seja determinada a situação de alerta, o governante sustentou que o dispositivo atual é considerado suficiente.



"Terminámos a Jornada Mundial da Juventude. Isso, em certa medida, também liberta meios para o dispositivo nacional de combate a incêndios", apontou.



"Os meios, como se tem visto noutros países, serão sempre escassos quando estamos confrontados com incêndios denominados extremos. O mais importante é termos atitudes e comportamentos responsáveis, porque dois terços dos incêndios continuam a ter como fonte principal a negligência do uso do fogo", insistiu o titular da pasta da Administração Interna.