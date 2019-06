Rota Final. Elementos da PJ estiveram na Câmara de Braga

Estiveram, na manhã desta quarta-feira, elementos da PJ nas instalações, mas a Câmara não considera que tenham sido realizadas buscas, apenas um "pedido de documentação" a que a autarquia acedeu.







Em nota enviada à comunicação social, o gabinete de comunicação esclarece que “apenas foi solicitada informação à instituição sobre o processo de recrutamento de uma colaboradora (que já não tem vínculo com esta Autarquia), a qual foi imediatamente facultada dentro do espírito de colaboração com que este Município tem participado em todos os processos de investigação”.







De acordo com o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, a colaboradora em questão esteve no município em 2015, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL).