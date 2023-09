"Rua lotada, rua cortada". Manifestação em Alfama

Um protesto para pedir à Câmara Municipal de Lisboa que volte a retirar de circulação, nesta rua, veículos de animação turística tuk tuk e veículos pesados que, devido às obras do Plano de Drenagem de Lisboa, estão a passar por ali.A Junta justifica este protesto com a falta de respostas da Câmara Municipal de Lisboa aos alertas dos moradores desta que é uma das ruas mais concorridas deste bairro turistico da capital.



Refere que esta "é uma via de características pedonais e que era uma Zona de Acesso Condicionado", e passou a ser de atravessamento, com muito transito e com veículos pesados e de animação turística (tuk-tuk), provocando queixas que foram chegando à Junta de freguesia de Santa Maria Maior .



A Antena 1 solicitou esclarecimentos à Câmara de Lisboa (CML) que diz que tem em análise o plano de sinalização temporária aprovado e implementado até ao momento, “com o propósito de minorar com mais eficácia os impactos negativos no trânsito naquela zona”.



A autarquia salienta ainda que no âmbito da instalação do estaleiro de obra em Santa Apolónia, foi previsto um plano de alternativa viária, “que está em concretização”, tendo sido “validado e implementado com a anuência das entidades envolvidas”. Esse plano implicou, refere a CML, a relocalização de paragens de autocarro para “aliviar” as ruas dos Remédios e do Vigário.



A Antena1 acompanhou esta manifestação que encerrou a rua ao transito hoje durante cerca de uma hora.