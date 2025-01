Rui Malheiro quer eleger 20 deputados, lamenta que IL ande "a reboque de outras forças políticas"

Em entrevista à Antena 1, Rui Malheiro critica o rumo seguido por Rui Rocha nos últimos dois anos, defendendo que a IL “discute muito mais a espuma dos dias e o que as outras forças políticas trazem para cima da mesa” e que, desta forma, não está “a marcar a agenda”.

Aponta a Educação, a Saúde ou o Interior como temas que estão a ser “esquecidos” pela atual direção.

, insiste Rui Malheiro, que recusa que esta seja uma meta “irrealista”, contrapondo que é até “mais conservadora” do que algumas estabelecidas no passado.

Já sobre as presidenciais, Rui Malheiro não se descose antes da Convenção. Depois de ter apontado o antigo presidente da IL Carlos Guimarães Pinto como alguém que teria o perfil ideal para ser apoiado pelo partido, o conselheiro nacional prefere não se pronunciar sobre o tema. Diz ter “alguns nomes na cabeça” de potenciais candidatos, mas remete esse anúncio para mais tarde.

Candidato à liderança da IL pede “união”, garante que “não sai” do partido

Rui Malheiro candidata-se à Comissão Executiva como representante do “Unidos pelo Liberalismo”, depois de Tiago Mayan Gonçalves, ex-líder do movimento, ter admitido falsificar assinaturas na junta de freguesia a que presidia. À Antena 1, recusa que esta candidatura resulte de uma obrigação e prefere falar num “percurso natural” de substituição.

“Sempre fui um grande dinamizador do movimento e, acima de tudo, sempre criei pontos com várias listas que se tinham candidatado há dois anos. O que aconteceu foi um percurso normal”, sublinha.

E em relação a Tiago Mayan Gonçalves, que se arrisca a ser expulso do partido que ajudou a fundar, o afastamento é total. “Houve uma separação clara e o Tiago está a fazer o seu percurso sobre o que tem que responder perante a justiça. Não faz nenhum sentido existir aqui algum contacto”, refere o candidato, recusando que o caso se tenha refletido numa saída "em larga escala" de subscritores do movimento.Não há também contactos com Carla Castro e José Cardoso, candidatos à liderança na última Convenção, em 2023, e que entretanto abandonaram o partido.