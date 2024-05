Rui Moreira pede a extinção da Agência para a Integração, Migrações e Asilo

Foto: AFP

O presidente da câmara do Porto considera que a AIMA não tem conseguido dar resposta às necessidades dos imigrantes que vivem em Portugal. Numa declaração feita antes do início da reunião do executivo da Câmara do Porto desta segunda-feira, Rui Moreira abordou o recente caso das agressões contra estrangeiros, na zona do Bonfim, condenando estes crimes de ódio.