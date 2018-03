Rui Rio vai encabeçar delegação do PSD na sessão de encerramento

Lusa06 Mar, 2018, 17:33 | País

Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do Congresso do PSD, que se realizou há duas semanas e meia em Lisboa: Assunção Cristas liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.

Da parte dos sociais-democratas não é ainda conhecida a restante delegação que irá a Lamego (Viseu) no próximo domingo.

Já o PS irá enviar Filipe Neto de Brandão, membro do Secretariado Nacional e vice-presidente da bancada parlamentar, e a dirigente local Marisabel Moutela.

Como habitualmente, PCP e BE não se farão representar no Congresso do CDS-PP, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.

Já o PAN irá enviar também dois membros da sua Comissão Política Nacional a Lamego: Bebiana Cunha, deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.

O 27.º Congresso do CDS-PP realiza-se no próximo fim de semana em Lamego (Viseu).