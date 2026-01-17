Rui Valério vê líderes mundiais mal resolvidos e recusa críticas à imigração

Foto: Manuel de Almeida - Lusa





"Porque essa tal matriz a que se refere está no coração das pessoas e não é isso que está em questão", propugna. Em entrevista à agência Lusa, Rui Valério sustenta que o catolicismo e a cultura cristã constituem um "forte promotor da mentalidade universalista". E que a presença de imigrantes de outras religiões não está em rota de colisão com os valores morais da sociedade portuguesa., propugna. Quanto ao discurso contra os imigrantes, Rui Valério lembra que "o próprio Cristo se identificou como peregrino e como estrangeiro".





"Eu era peregrino e estrangeiro e vós me recolhestes, eu tive fome e deste-me de comer, eu estava no hospital e fostes-me visitar, eu estava na prisão e vós viestes em meu auxílio", citou o patriarca de Lisboa.



No final de 2024, o país passou a ter 1,5 milhões de estrangeiros residentes, o que, admite Rui Valério, gerou problemas sociais e divisões: "O fenómeno da imigração apanhou-nos a todos de surpresa e não fomos preparados para ele".



Valério aponta "falta de preparação por um lado no acolhimento e, por outro, na preparação de nós próprios".



"A tarefa pastoral da Igreja é ser ela própria uma comunidade de encontro que promove o encontro", sustenta o prelado.



"Eu era peregrino e estrangeiro e vós me recolhestes, eu tive fome e deste-me de comer, eu estava no hospital e fostes-me visitar, eu estava na prisão e vós viestes em meu auxílio", citou o patriarca de Lisboa.No final de 2024, o país passou a ter 1,5 milhões de estrangeiros residentes, o que, admite Rui Valério, gerou problemas sociais e divisões:"A tarefa pastoral da Igreja é ser ela própria uma comunidade de encontro que promove o encontro", sustenta o prelado. c/ Lusa

