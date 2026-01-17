País
Rui Valério vê líderes mundiais mal resolvidos e recusa críticas à imigração
O patriarca de Lisboa considera que o aumento dos estrangeiros em Portugal não coloca em causa a matriz cristã da sociedade portuguesa. Rui Valério acusa ainda vários líderes mundiais de serem pessoas mal resolvidas, que só querem a guerra.
"Porque essa tal matriz a que se refere está no coração das pessoas e não é isso que está em questão", propugna.Quanto ao discurso contra os imigrantes, Rui Valério lembra que "o próprio Cristo se identificou como peregrino e como estrangeiro".
"Eu era peregrino e estrangeiro e vós me recolhestes, eu tive fome e deste-me de comer, eu estava no hospital e fostes-me visitar, eu estava na prisão e vós viestes em meu auxílio", citou o patriarca de Lisboa.
No final de 2024, o país passou a ter 1,5 milhões de estrangeiros residentes, o que, admite Rui Valério, gerou problemas sociais e divisões: "O fenómeno da imigração apanhou-nos a todos de surpresa e não fomos preparados para ele".
Valério aponta "falta de preparação por um lado no acolhimento e, por outro, na preparação de nós próprios".
"A tarefa pastoral da Igreja é ser ela própria uma comunidade de encontro que promove o encontro", sustenta o prelado.
