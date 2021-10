Salvos pelos vistos de Aristides de Sousa Mendes

Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português em Bordéus, salvou dezenas de milhares de vidas do Holocausto. Desobedecendo às instruções de Salazar, assinou milhares de vistos que possibilitavam a viagem até Portugal e depois até aos Estados Unidos e Canadá. Muitos dos filhos desses refugiados ainda recordam com emoção as histórias de sobrevivência.