A provedora exonerada da Santa Casa desmente que tenha beneficiado a direção com aumentos salariais. Ana Jorge diz que os salários dos membros da mesa foram atualizados ao abrigo do estatuto de Gestor Público.

Defende-se desta forma da ministra do Trabalho, que deixou sérias e graves acusações em entrevista ontem aqui no Telejornal.



Maria do Rosário Ramalho falou em "absoluta perda de confiança" e "inação total" de Ana Jorge na gestão da Santa Casa.