Santa Casa da Misericórdia de Lisboa admite estudar medidas de acesso às raspadinhas

Por agora a provedora Ana Jorge não detalha que medidas estão a ser ponderadas. Apenas diz que há estratégias em análise.





Uma reacção depois da Universidade do Minho ter revelado hoje um estudo que aponta para a existência de cem mil pessoas com problemas com a Raspadinha. Sendo que trinta mil estão já numa situação de dependência.Ouvida pela Rádio Pública, Ana Jorge, garante que a Santa Casa está atenta e refere que já existe na instituição um departamento que estuda e lida com estes comportamentos, além do trabalho conjunto que se realiza com o SICAD.A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa detém o monopólio dos jogos sociais.