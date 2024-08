Santa Maria Maior recusa Hotel Social na Mouraria

Em causa está o projeto apresentado pela liderança PSD/CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa para converter dois edifícios da Mouraria em locais de alojamento urgente e temporário de pessoas em situação de especial vulnerabilidade, que foi aprovado por unanimidade pelo executivo camarário, nomeadamente os proponentes, PS, Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PCP, Livre e BE.No entanto, o presidente da junta de Santa Maria Maior, o socialista Miguel Coelho, defende que equipamentos deste tipo devem ser instalados em todas as freguesias de Lisboa e não apenas em uma ou duas.“O que pretendemos é que a Câmara Municipal de Lisboa destine aqueles prédios [previstos para o Hotel Social] para habitação, que bem falta faz aqui na freguesia, para o programa Regresso ao Bairro, que é uma proposta da junta de freguesia, uma vez que houve muita gente que foi expulsa deste território devido ao alojamento local, à lei das rendas, à pressão do imobiliário”, disse Miguel Coelho.





Do ponto de vista da política social, de encontrar alternativas para as pessoas que dormem na rua, Miguel Coelho apelou a que a câmara “crie uma rede por todas as freguesias e não só numa ou duas ou três para resolver esta questão ou para fingirem que resolvem esta questão”.



Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa acusou o PS de ter uma “nova estratégia, bloquear medidas sociais. Este é mais um exemplo de uma tentativa de bloquear qualquer solução que contribua para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam.