Santander acusado de intimar "de forma abusiva" trabalhadores a passarem a teletrabalho

Na sequência dos processos de negociação para a redução de trabalhadores no Santander Totta através de Rescisões por Mútuo Acordo (RMA) que têm sido apresentados nos últimos meses,Segundo os representantes dos trabalhadores,

Segundo o comunicado, são colocados em trabalho a partir de casa, “sem tarefas para executar”, os trabalhadores que rejeitam as propostas de rescisão do contrato, o que é apontado pela CT como uma “forma de retaliação e ação psicológica”.

A CT afirma que estes trabalhadores são colocados "compulsivamente" em casa, a pretexto da pandemia, ficando em situação 'on hold'. Denunciam inclusivamente casos de funcionários (que rejeitaram a RMA) que estão a ser impedidos de regressar ao trabalho, sendo que o seu lugar está a ser ocupado por colegas de outros balcões.







Em e-mails enviados aos trabalhadores em causa, o banco justifica estar num processo de “transformação” – com o qual a CT diz não ter concordado –, o que leva à falta de condições físicas para a permanência dos trabalhadores nos balcões onde se introduziu um novo layout.

“Em virtude da transformação realizada no Balcão a que está afeto, designadamente decorrente da implementação do posto avançado e de um novo layout, o Banco não reúne condições para assegurar a sua presença física no Balcão”, lê-se num e-mail enviado pelos recursos humanos do banco, ao qual a RTP teve acesso.







O comunicado da CNT do banco afirma que existem ainda outras situações “que configuram maior gravidade e que se prendem com o facto de estar a ser vedada a atividade aos colegas eleitos para as estruturas de representação coletiva, nomeadamente as Subcomissões de Trabalhadores dos Balcões a que pertencem, podendo indiciar atos discriminatórios proibidos por Lei”.lê-se num outro e-mail enviado pelos recursos humanos do banco a um membro da subcomissão de trabalhadores.

“Dadas as limitações de espaço existentes nos Balcões e a necessidade de assegurar regras de distanciamento nas instalações, o Banco não considera existirem condições para manter em prestação de trabalho presencial mais colaboradores do que aqueles diretamente afetos ao atendimento ao público e apoio a clientes”, acrescenta o e-mail.





Contactado pela RTP, o Santander explicou que dada a situação atual de pandemia, cerca de 80 por cento dos trabalhadores estão em teletrabalho, incluindo funcionários dos balcões de atendimento ao público. O banco avança apenas que estão em "processo de transformação" destes mesmos balcões, que inclui, nomeadamente, a convergência de alguns destes balcões de forma a assegurar as regras de distanciamento físico, mantendo apenas o número necessário de funcionários em trabalho presencial.





O banco nunca refere estar a enviar para teletrabalho os funcionários que responderam negativamente à proposta de rescisão do contrato por mútuo acordo e garante que "nunca negou as ferramentas necessárias" para que os trabalhadores em regime de teletrabalho consigam cumprir as suas tarefas.





“Temos muitos trabalhadores em casa a trabalhar. Uns terão mais coisas para fazer do que outros”, adiantou o banco.



Santander nega pressões a trabalhadores

Relativamente às denúncias de "pressão e ameças" por parte do banco para impor rescisões, o Santander tinha já negado qualquer pressão aos trabalhadores.“A nossa atuação não sofreu alterações. A política que tem sido seguida e que continuamos a executar é de as saídas serem feitas por acordo entre o Banco e cada trabalhador”, garantiu o Santander à RTP.O banco garantiu não estar num processo de reestruturação e disse não prever “que durante o corrente ano se altere o número médio de colaboradores que sairão por acordo, reforma e pré-reforma”, sublinhando que “o Santander está, como até aqui, empenhado em assegurar a devida proteção das pessoas, nomeadamente mantendo benefícios e garantindo apoio na reintegração no mercado de trabalho”.